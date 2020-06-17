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تطور جديد.. دراسة تؤكد وجود "كورونا" بمحطات الصرف الصحي

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تطور جديد.. دراسة تؤكد وجود "كورونا" بمحطات الصرف الصحي تطور جديد.. دراسة تؤكد وجود "كورونا" بمحطات الصرف الصحي
دلالة على حالات تفشٍّ في المستقبل ويمكن استخدامها كتحذير مبكر قبل الانتشار

تطور جديد.. دراسة تؤكد وجود

في تطور جديد لتفشي وباء "كورونا" بالعالم؛ أكدت دراسة أجراها باحثون يابانيون وجود الفيروس في محطات مياه الصرف الصحي، وهو اكتشاف يمكن أن يكون بمثابة دلالة على حالات تفشٍّ في المستقبل.

واختبر القائمون على الدراسة المياه من 4 محطات معالجة في مقاطعتيْ إيشيكاوا وتوياما في غرب اليابان، وجاءت 7 عينات من أصل 27 عينة إيجابية لفيروس سارس- كوف2؛ وفقًا لنسخة قبل الطبع للدراسة التي أجرتها جامعة مقاطعة توياما وجامعة كانازاوا وجامعة كيوتو.

وتُماثل النتائج دراسات مماثلة في أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، ويقول خبراء في مجال الصحة العامة: إن "مثل هذه العينات يمكن استخدامها لتقدير عدد المصابين في منطقة ما دون فحص كل فرد".

وبحسب "رويترز"، قال يوكي فيريوز، الأستاذ بجامعة كيوتو والذي لم يشارك مباشرة في الدراسة: "يُستخدم اختبار الصرف الصحي كنظام تحذير مبكر لتنبيه الناس بشأن الانتقال المستمر (ربما دون ملاحظة للعدوى) في المجتمع".

وتعمل اليابان على تعديل استراتيجيتها في الوقت الذي تتأهب فيه لموجة ثانية محتملة من الإصابات بالفيروس، وقالت وزارة الصحة أمس الثلاثاء: إن اختبارات الأجسام المضادة لحوالى 8 آلاف شخص، أشارت إلى معدل إصابة بنسبة 0.1% في طوكيو و0.17% في أوساكا و0.03% في مقاطعة مياجي الريفية.

وأقرت وزارة الصحة أيضًا استخدام اختبارات المستضدات لتأكيد الحالات السلبية، بدلًا من اختبارات تفاعل البوليمرز المتسلسل، وتوفر اختبارات المستضدات نتائج الفحص في غضون ما بين 10 و30 دقيقة، مقارنة بما يصل إلى 6 ساعات بالنسبة لاختبار تفاعل البوليمرز المتسلسل. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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