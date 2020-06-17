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لليوم الثالث والعشرين.. لا إصابات أو وفيات بكورونا في تايلاند

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لليوم الثالث والعشرين.. لا إصابات أو وفيات بكورونا في تايلاند لليوم الثالث والعشرين.. لا إصابات أو وفيات بكورونا في تايلاند
سجلت بالمجمل 58 وفاة من بين 3135 مصاباً تعافى منهم 2996

لليوم الثالث والعشرين.. لا إصابات أو وفيات بكورونا في تايلاند

أعلنت تايلاند يوم الأربعاء عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثالث والعشرين على التوالي دون أي حالة انتقال محلية للعدوى.

ووفق رويترز، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد-19، إن تايلاند سجلت في المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه من بين حوالي 3135 مصاباً تعافى منهم 2996.

وجميع حالات الإصابة التي سجلت أخيراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.تايلاند فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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