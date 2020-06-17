لليوم الثالث والعشرين.. لا إصابات أو وفيات بكورونا في تايلاند

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سجلت بالمجمل 58 وفاة من بين 3135 مصاباً تعافى منهم 2996

أعلنت تايلاند يوم الأربعاء عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثالث والعشرين على التوالي دون أي حالة انتقال محلية للعدوى.

ووفق رويترز، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد-19، إن تايلاند سجلت في المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا من بين حوالي 3135 مصاباً تعافى منهم 2996.

وجميع حالات الإصابة التي سجلت أخيراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.تايلاند فيروس كورونا الجديد