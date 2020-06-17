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كوريا الجنوبية ترد على شقيقة "كيم جونج أون": بيانك وقح وغير منطقي

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كوريا الجنوبية ترد على شقيقة "كيم جونج أون": بيانك وقح وغير منطقي كوريا الجنوبية ترد على شقيقة "كيم جونج أون": بيانك وقح وغير منطقي
بعد زيادة التوتر عقب سماح سيئول بإطلاق منشورات مناهضة لبيونغ يانغ

كوريا الجنوبية ترد على شقيقة

وصف المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بيانًا صدر عن "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" والنائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، بأنه وقح وغير منطقي.

ورد مستشار التواصل الشعبي في الرئاسة الكورية الجنوبية، يون دو هان، على وصف شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، خطابًا ألقاه الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في الذكرى العشرين لإعلان 15 يونيو المشترك، بأنه "مثير للاشمئزاز ومليء بالأعذار والتملق للأقوى"، قائلًا: "إننا لن نصبر على تصريحات وتصرفات الشمال غير العقلانية".

وشدد المسؤول في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي؛ بحسب " اليوم"، على أن تصريحات وتصرفات الأخيرة تقوض بشكل أساسي الثقة المبنية بين زعيمي الكوريتين.

وانتقد بيونغ يانغ بسبب كشفها "عن عرض الجنوب غير المعلن لإرسال مبعوث رئاسي خاص في محاولة لتهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية"؛ متوعدًا كوريا الشمالية بأنها ستكون مسؤولة عن "عواقب تصريحاتها وتصرفاتها الأخيرة".

يُذكر أن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كانت قد توعدت في وقت سابق بإلغاء اتفاقية الحد من التوتر العسكري المبرمة بين الكوريتين في عام 2018؛ وذلك ردًّا على سماح سيئول بإطلاق معارضين وناشطي منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، عبر الحدود.

وخاطبت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، سيئول، معلنة أن كوريا الجنوبية عليها الاستعداد لـ"إلغاء الاتفاقية العسكرية المبرمة بين الكوريتين التي تُعد بلا قيمة تقريبًا"، في حال فشلت في اتخاذ خطوات فعلية لإيقاف حملة إرسال المنشورات.كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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