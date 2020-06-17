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"الأرصاد" تنبّه.. أمطار بالطائف وأضم وميسان وأتربة ورياح بنجران

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"الأرصاد" تنبّه.. أمطار بالطائف وأضم وميسان وأتربة ورياح بنجران "الأرصاد" تنبّه.. أمطار بالطائف وأضم وميسان وأتربة ورياح بنجران
انعدام الرؤية قاسم مشترك في الحالتين.. تنتهيان عند الخامسة مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: الطائف، وميسان وأضم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً -بمشيئة الله تعالى-.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة يدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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