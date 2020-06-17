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رئيس هذه الدولة يعلن إصابته بـ"كورونا" ويبدأ في تلقي العلاج

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رئيس هذه الدولة يعلن إصابته بـ"كورونا" ويبدأ في تلقي العلاج رئيس هذه الدولة يعلن إصابته بـ"كورونا" ويبدأ في تلقي العلاج
زوجته واثنان من مساعديه كذلك تم تأكيد إصابتهم بالفيروس

رئيس هذه الدولة يعلن إصابته بـ

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا الجديد؛ مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج، وسيعمل عن بُعد ومن خلال مساعديه.

وقال خوان أورلاندو هيرنانديز: إن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19؛ وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال رئيس هندوراس، في كلمة له بثها التلفزيون: "باعتباري رئيسًا للبلاد ومواطنًا مسؤولًا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح، وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد-19".

وأضاف: "لقد أوصوا بالراحة لكني سأواصل العمل عن بُعد ومن خلال مساعديّ"؛ لكنه أكد أنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ تلقي العلاج ويشعر بتحسن.

ولم يذكر هيرنانديز المزيد من التفاصيل، كما لم يشر إلى كيفية إصابته بالفيروس.

وكانت زوجة هيرنانديز واثنان من مساعديه كذلك تم تشخيصهم بفيروس كورونا، ويخضعون جميعًا للعلاج.

يشار إلى أن هندوراس أعلنت عن تسجيل 9656 حالة إصابة بـفيروس كورونا و330 حالة الوفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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