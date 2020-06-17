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96 عاماً.. معمرة مصرية تهزم كورونا وتغادر المستشفى عقب شفائها

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تعد أكبر مريضة سناً دخلت الى مستشفيات العزل منذ بداية "كوفيد-19"

96 عاماً.. معمرة مصرية تهزم كورونا وتغادر المستشفى عقب شفائها

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة المستجد "كوفيد-19".

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن السيدة فتحية (96 عاماً) خرجت من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفق سكاي نيوز في وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه جرى رصد 1567 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتسجيل 94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة و1766 وفاة.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد 14144 حالة، من ضمنهم المتعافون الـ 12730.

وذكرت الوزيرة أنه تم فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

وأوضحت أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط وقلب وسكري) وأصحاب الأمراض الصدرية والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر).

96 عاماً.. معمرة مصرية تهزم كورونا وتغادر المستشفى عقب شفائها

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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