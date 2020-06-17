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الصحة تكشف حقيقة تلقي 200 ألف طلب للتبرع بـ"بلازما المتعافين"

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الصحة تكشف حقيقة تلقي 200 ألف طلب للتبرع بـ"بلازما المتعافين" الصحة تكشف حقيقة تلقي 200 ألف طلب للتبرع بـ"بلازما المتعافين"

مصراوي Masrawy

02:03 ص الأربعاء 17 يونيو 2020

كتب - أحمد جمعة:
كشفت وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقي أكثر من 200 ألف طلب من المتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء: تلقينا أكثر من 200 ألف طلب تسجيل للتبرع بالدم عبر حملة التبرع بالدم التي تم تدشينها بالشراكة مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كانت وزارة الصحة دعت كافة المواطنين للتبرع بالدم لاستمرار دعم النظام الصحي المصري، من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، كما دعت أيضًا المتعافيين من المستجد (COVID-19 ) للتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.
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