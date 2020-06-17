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بتوجيهات ... بشرى سارة لأصحاب المعاشات في

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جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا صرف علاوة 14 في المئة والتيسيرات للمشتركين في التأمينات للقطاعين العام والخاص لتقسيط التأمينات.

ولفتت إلى أن صرف العلاوات الخمس بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح وليس بحكم قضائي في إطار انحيازه لأصحاب المعاشات وزيادتها صورة كبيرة منذ 2014، مشيرة إلى أن المستفيدين للعلاوات الخمس بداية من يوليو/ تموز 2006 وحتى يوليو بإجمالي 2.4 مليون مستحق وأن علاوة الـ14 في المئة، يستفيد منها كل أصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه للبندين والصرف في يوليو المقبل.

وأوضحت أن "هناك خدمة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والتأمينات للاستعلام قبل الذهاب لمكتب التأمينات لصرف العلاوات الخمس".

© Sputnik . Mohamed Hassan

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