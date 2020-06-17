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تكشف عن المحافظات الأعلى في نسب الإصابات بكورونا

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وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي، عقد بديوان عام الوزارة، إن "أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت وزيرة الصحة أن "المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)".

فيما أكدت أن، المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

وشددت وزيرة الصحة على،

أن نسب الإصابات في بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن "80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 إلى ـ60 عاما، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة".

وشددت هالة زايد على أن "الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وفيما يخص نسبة الوفيات قالت إن "نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط".

وأوضحت الوزيرة أن "مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى).

كانت مصر أعلنت اليوم، 1567إصابة جديدة، منهم 94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

SputnikNews

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