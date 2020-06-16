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بيشة .. ضخ أكثر من 16 ألف متر مكعب من مياه الوجيد يوميًا

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بيشة .. ضخ أكثر من 16 ألف متر مكعب من مياه الوجيد يوميًا بيشة .. ضخ أكثر من 16 ألف متر مكعب من مياه الوجيد يوميًا
المحافظ وجّه بالوقوف على ما تم تداوله عن شحها وارتفاع الصهاريج

بيشة .. ضخ أكثر من 16 ألف متر مكعب من مياه الوجيد يوميًا

وجّه محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة فرع خدمات المياه في المحافظة بالوقوف على ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي حول شح المياه وارتفاع أسعار صهاريج المياه في محافظة بيشة والرفع بالأسباب والإشكاليات والوضع الحالي لاستهلاك المياه في المحافظة.

من جهة أخرى أكد مدير فرع خدمات المياه بمحافظة بيشة عطية الثقفي أن محافظة بيشة يتم الضخ لها من مشروع مياه الوجيد بكمية تقدر بـ ١٦,٥٠٠ م٣ يوميًا، علمًا بأن استهلاك المياه بالمحافظة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ٢٠١٩م لم تتجاوز ١٠,٠٠٠م٣ يوميًا.

وأشار إلى أنه يتم توزيع المياه حسب الكميات الموردة على محطات أشياب المحافظة على النحو التالي:

محطة أشياب بيشة ( ٤٦٠٠م٣)

محطة أشياب الدحو ( ٣٥٠٠ م٣)

محطة أشياب الحفاير ( ١٦٠٠ م٣)

محطة أشياب سد الملك فهد ( ٦٥٠ م٣) المياة ( ٦٠٠٠ م٣ ).

وأضاف أن الإشكاليات تعود إلى عدم التزام أصحاب الصهاريج بالحضور لمحطات الأشياب بحجة شح المياه والاستعانة بمياه الآبار لرفع الأسعار على المستهلكين وقد تم تكليف فرق عمل لتتبع الصهاريج المخالفة لذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار من قِبل سائقي الصهاريج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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