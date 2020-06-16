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تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاة

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مصر تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاة تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاة
ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 47856 وتعافي 12730 حالة

مصر تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ

سجّلت اليوم الثلاثاء 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و94 حالة وفاة، فيما خرج من مستشفيات العزل 401 حالة بعد اكتمال شفائهم.


وتفصيلاً، أوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن الوضع الوبائي في مصر أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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