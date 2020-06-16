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بث مباشر من أسواق تبوك يؤكد عدم التزام عمالة وافدة باحترازات كورونا

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بث مباشر من أسواق تبوك يؤكد عدم التزام عمالة وافدة باحترازات كورونا بث مباشر من أسواق تبوك يؤكد عدم التزام عمالة وافدة باحترازات كورونا
خضراوات مكشوفة بشكل عشوائي تُباع بالممرات كشفها برنامج "كلنا مسؤول"

بث مباشر من أسواق تبوك يؤكد عدم التزام عمالة وافدة باحترازات كورونا

كشفت القناة اليوم في بث مباشر عبر برنامج "كلنا مسؤول" عدم التزام عمالة وافدة، تعمل بسوق الجادة بتبوك، بالإجراءات الاحترازية من خطر ؛ إذ رصد البرنامج الذي يقدمه المذيع خالد العقيلي، عبر مراسل التلفزيون السعودي بتبوك محمد الرحيل، هروب بعض العمالة من أمام عدسة الكاميرا، وإغلاق محالهم التجارية. كما تم رصد عرض العمالة خضارًا مكشوفًا في الممرات بشكل عشوائي، ومعدًّا للبيع مع غياب الرقابة. وبيَّن مراسل التلفزيون أنه تم أمس في السوق نفسه رصد أكثر 70 مخالفة.

يُذكر أن أمانة تبوك قامت خلال يومين بإيقاع العقوبات على 24 منشأة تجارية بالمنطقة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المستهلكين، مؤكدة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط ومخالفة ما يزيد على 97 محلاً تجاريًّا، وإصدار 24 مخالفة، تختص بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الفم والأنف للعاملين في المحال.

كما قامت الفرق الرقابية بما يتجاوز 650 جولة، جرى خلالها توجيه 169 إنذارًا للمخالفين، إضافة إلى تعقيم 579 موقعًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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