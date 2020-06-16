بلاغ مواطن يقود لمصادرة أكثر من 9 أطنان بصل خزنته عمالة مخالفة بمكة

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في حوش شعبي بحي الخنساء يفتقر للاشتراطات الصحية مع تدني مستوى النظافة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة موقع يتم فيه تخزين كميات كبيرة من البصل في بيئة غير صحية وغير آمنة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة 9600 كجم بصل وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن؛ كانت مخزنة في موقع عبارة عن حوش شعبي بحي الخنساء بمكة المكرمة تديره عمالة مخالفة يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية إضافة إلى تدني في مستوى النظافة العامة.

وأشار إلى أنه تم إتلاف 7600 كجم من البصل الفاسد لسوء التخزين وتسليم 2000كجم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامته وتم حجز المركبة المخصصة للنقل واستدعاء مالك الموقع لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وأكد "مكاوي" بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 ، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة