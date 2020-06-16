أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية -
صورة مع علا شوشة| "جراند جروب" بيفكروا برة الصندوق، شوفوا المشاريع بتاعتهم -
لعلهم يفقهون | الفرق بين الرحمة والمغفرة | السبت 20/6/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - الرئيس السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية -
اليوم - الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة -
الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية -
أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقارّ أعمالهم غداً.. بهذه الإجراءات -
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مياه الباحة: نسقنا مع "التحلية" لدعم استثنائي بسبب انخفاض إنتاج سدي عردة وثراد

Print
مياه الباحة: نسقنا مع "التحلية" لدعم استثنائي بسبب انخفاض إنتاج سدي عردة وثراد مياه الباحة: نسقنا مع "التحلية" لدعم استثنائي بسبب انخفاض إنتاج سدي عردة وثراد
طمأنت عملاءها بأنها أبرمت عقوداً بنحو 25 مليون ريال لتوفير حصة المنطقة

مياه الباحة: نسقنا مع

طمأنت شركة المياه الوطنية عملاءها في منطقة الباحة بأنها تعمل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير طرق عملية لدعم استثنائي لحصة منطقة الباحه المقررة من المياه بما يعادل 30% خلال الفترة القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة أنها تعمل حالياً على حلول عاجلة لزيادة إنتاج بعض المصادر المائية المتاحة، مؤكدةً أنها أبرمت عدداً من العقود مؤخراً بتكلفة ٢٥ مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لبعض السدود والآبار في منطقة الباحة.

وقالت إن كميات المياه الموزعة إلى الشبكات شهدت انخفاضاً بسبب قلة الأمطار التي هطلت على المنطقة في هذا العام، الأمر الذي أدى إلى نقص مياه السدود، خصوصاً سدي وادي عردة ووادي ثراد، وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية من هذه المصادر التي تشرف عليها الشركة والتي تُعد هي المصدر الثاني للمياه في منطقة الباحة.

وأكدت الشركة أنها تنسق بشكل متواصل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لخدمة عملائها، وتقدم الشركة اعتذارها للعملاء في منطقة الباحة عن هذه الظروف التشغيلية الطارئة والخارجة عن إرادتها، مشيرةً إلى توفر خدمة طلب الصهاريج في جميع محطات التعبئة بمختلف المواقع بالمنطقة.

شركة المياه الوطنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية

الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية

أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها

أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها

"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً

"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً

وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقارّ أعمالهم غداً.. بهذه الإجراءات

وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقارّ أعمالهم غداً.. بهذه الإجراءات

شبكة عيون الإخبارية