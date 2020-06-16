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اتحاد الكرة يطرح كرَّاسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات الموسم الرياضي المقبل

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اتحاد الكرة يطرح كرَّاسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات الموسم الرياضي المقبل اتحاد الكرة يطرح كرَّاسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات الموسم الرياضي المقبل

اتحاد الكرة يطرح كرَّاسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات الموسم الرياضي المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح كراسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات كرة القدم (كأس خادم الحرمين الشريفين - الدوري السعودي للمحترفين - كأس السوبر) للموسم الرياضي المقبل 2020- 2021، أمام الشركات المحلية والدولية المختصة بإنتاج المباريات لتقديم عروضها في فترة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخه، وذلك بعد اكتمال إعدادها واعتمادها من قبل وزارة الرياضة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قد وجه خلال الفترة الماضية بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد هذه الكراسة، حيث تم وضع شروط ومعايير فنية دقيقة ونوعية لمواكبة أحدث أساليب الإنتاج العالمية في نقل المباريات، وتوفير التقنيات الحديثة في التحليل الفني لها، لمواكبة آخر ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال بكافة صوره وأشكاله، وفق أفضل الطرق المتبعة في الدوريات العالمية الشهيرة لتحقيق تطلعات وآمال متابعي المنافسات السعودية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمسابقات الكروية في المملكة وتحقيق أعلى درجات الاحترافية العالية في هذا المجال أسوة بالمنافسات الأوروبية والعالمية في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية من القيادة الرشيدة.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم لمن أراد الدخول في المنافسة من الشركات عليه إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني

tender@soff.com.so لاستلام الكراسة، على أن يتم بعد ذلك فرز العروض المقدمة ودراستها لاختيار العرض الأفضل لبدء الترتيبات الخاصة بنقل الموسم الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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