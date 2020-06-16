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"الراشد" يشكر القيادة بعد موافقة "الوزراء" على تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية

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"الراشد" يشكر القيادة بعد موافقة "الوزراء" على تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية "الراشد" يشكر القيادة بعد موافقة "الوزراء" على تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية
انطلاقًا من حرصها على استمرار المسيرة التنموية في جميع نواحي الحياة

رفع الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة البنك برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الأعضاء من قطاعات حكومية وخاصة عدة.

وقال الراشد: إن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس الإدارة تأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على استمرار المسيرة التنموية في جميع نواحي الحياة لمملكتنا، وفق خطط واستراتيجية تنموية، ستسهم في تحقيق رؤية 2030 التي تتوافق مع متطلبات المرحلة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وبيّن الرئيس التنفيذي للبنك أن مجلس الوزراء اعتمد سابقًا مشروع تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية، الذي يمثل دعمًا كبيرًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، من خلال التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة لرفع مساهمتها في كل من الاقتصاد والمحتوى المحلي، وإيجاد فرص عمل للشباب والشابات، إضافة إلى تأهيل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة وممارسي العمل الحر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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