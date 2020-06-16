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"تنامي" توقع اتفاقية مع "التنمية الاجتماعية" لتأسيس وحدة التطوع بالجمعية

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"تنامي" توقع اتفاقية مع "التنمية الاجتماعية" لتأسيس وحدة التطوع بالجمعية "تنامي" توقع اتفاقية مع "التنمية الاجتماعية" لتأسيس وحدة التطوع بالجمعية
"العواد": حريصون على تطبيق معيار "إدامة" وتفعيل المشاركة المجتمعية

وقعت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي ( تنامي ) اتفاقية تأسيس وحدة التطوع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن مشاريع مبادرة بناء وتمكين لتنظيم العمل التطوعي.

وفي التفاصيل، وقع الاتفاقية وكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، ومن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور هتان زين العابدين توفيق، ومن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي تنامي الأمين العام للجمعية خالد عبدالعزيز العواد.

وبعد صدور الموافقة على تأسيس الوحدة بالجمعية من قبل برنامج إدامة التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تاريخ 22 شوال 1441هـ أطلقت الجمعية على صفحتها في تويتر تغريدات حول التطوع والعمل التطوعي.

وعلى إثر ذلك بيَّن "العواد" أن اعتماد تأسيس وحدة التطوع سيكون نواة لتحقيق مستهدفات العمل التطوعي كما أنَّ الجمعية حريصة كل الحرص على تطبيق المعيار الوطني للتطوع إدامة وتفعيل المشاركة المجتمعية في منظمتها وإشراك المتطوعين بمشاريعها، وتتطلع الجمعية أن يكون لوحدة التطوع الأثر الإيجابي في تحسين الممارسات التطوعية وإحداث نقلة نوعية تعزز مشاركة الجمعية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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