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"كورونا" كبّد البنوك الأمريكية خسائر بـ18.5 مليار دولار في 3 أشهر

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"كورونا" كبّد البنوك الأمريكية خسائر بـ18.5 مليار دولار في 3 أشهر "كورونا" كبّد البنوك الأمريكية خسائر بـ18.5 مليار دولار في 3 أشهر
أكثر من نصفها عانى من انخفاض في الأرباح

كشف تقرير حكومي، اليوم (الثلاثاء) أن أرباح البنوك الأمريكية هوت بنسبة 69.6 في المئة إلى 18.5 مليار دولار في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ مع تضرر البنوك من التداعيات الاقتصادية لجائحة المستجد.

وبين التقرير وهو أول مسح حكومي للقطاع المصرفي منذ الجائحة، أن البنوك قامت بتجنيب 38.8 مليار دولار لتغطية خسائر القروض المحتملة في المستقبل، بزيادة حوالي 280 في المئة عن الربع الأول من العام السابق.

من جانبها، ذكرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، أن تدهور النشاط الاقتصادي دفع البنوك إلى شطب ديون متعثرة وتخصيص مليارات الدولارات لتغطية الخسائر في المستقبل.

وأعلنت أكثر من نصف البنوك الأمريكية عن انخفاض في الأرباح، بينما لم تسجل 7.3 بالمئة من البنوك أرباحاً.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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