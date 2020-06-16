مطالبات أهالي "حشرج تربة" تتحقق بإطلاق الـ 4G

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شكوا من ضعف تغطية شبكة الجوال والإنترنت

حققت شركة الاتصالات السعودية مطالبات الأهالي بمركز الحشرج التابع لمحافظة تربة بدعم وتقوية الشبكة الموجودة حاليًا، وذلك بإطلاق مشغل الشبكة (4G) لتمكن عملاءها من الاستفادة بخدمات الإنترنت بجودة عالية.

وتفصيلاً، جاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان: انقطاع الإنترنت يغضب سكان "الحشرج".. مَنَع "المدارس" من التواصل مع "نور" والمتضمن الإشارة إلى تذمر الأهالي واستيائهم الشديد من ضعف وسوء تغطية شبكة الجوال والإنترنت؛ وهو ما تسبب بفقدان التواصل مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتساب وسناب شات" وغيرهما، وكذلك عدم تمكُّنهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين من خلال المواقع الرسمية لها، التي تتطلب ضرورة توافُر شبكة الإنترنت بالهاتف المحمول أو بجهاز الحاسب الآلي.

وأشاروا إلى أن مجمعات "الحشرج" لتعليم البنين والبنات تواجه صعوبة في التواصل مع برنامج "نور" لرصد درجات الطلاب والطالبات من خلال البرنامج، وخصوصًا في هذه الأيام التي هي مقبلة على الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ وذلك بسبب الضعف المستمر والانقطاع شبه التام لشبكة الإنترنت في مركز الحشرج المأهول بالسكان.

وطالب الأهالي عبر "سبق" المسؤولين في الاتصالات السعودية في الطائف بإيجاد حل لهم، وعلاج سوء شبكة 3G الموجودة في الوقت الحالي للاتصال والإنترنت، مؤكدين ضرورة إنشاء برج للشبكة بالمنطقة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك ترقية مشغل الشبكة الحالية إلى 4G كبقية المناطق المجاورة.

ولاقت مطالبات الأهالي تفاعل المسؤولين بشركة الاتصالات السعودية الذين وجهوا المختصين بضرورة إنهاء المعاناة بدعم الشبكة بمشغل 4G بمتابعة وإشراف مستمر من مكتب stc بتربة.

وتلقت "سبق" الكثير من الاتصالات من الأهالي مقدمين شكرهم للصحيفة، على إيصال صوتهم للمسؤولين، كما أعربوا عن شكرهم للمسؤولين بشركة الاتصالات السعودية على تجاوبها مع معاناتهم وسرعة معالجتها ولإدارة مكتب stc بتربة على المتابعة لتوفير احتياجاتهم التي تخدم المنطقة.