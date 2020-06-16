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حصيلة قتلى الجيش الهندي في الاشتباك مع نظيره الصيني ترتفع إلى 20

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حصيلة قتلى الجيش الهندي في الاشتباك مع نظيره الصيني ترتفع إلى 20 حصيلة قتلى الجيش الهندي في الاشتباك مع نظيره الصيني ترتفع إلى 20
17 عسكريًا فارقوا الحياة من جراء إصابتهم بجروح خطيرة

حصيلة قتلى الجيش الهندي في الاشتباك مع نظيره الصيني ترتفع إلى 20

قتل 20 عسكريًا من الجيش الهندي من جراء الاشتباك العنيف مع القوات الصينية على الحدود بين البلدين، بحسب ما أعلن الجيش الهندي، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح الجيش الهندي في بيان أورده " اليوم"، أن 17 عسكريًا فارقوا الحياة من جراء إصابتهم بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لاداخ بوادي نهر غالوان على الحدود بين البلدين، فضلاً عن ضابط وجنديين اثنين قتلوا خلال المواجهة سابقًا.

وأضاف أن كلاً من الجيشين الهندي والصيني سحبا قواتهما من المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "أيه إن آي" الهندية عن مصادر عسكرية أن خسائر الجيش الصيني من جراء المواجهات بلغت 43 قتيلاً ومصابًا بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الهندي، في وقت سابق اليوم عن مقتل 3 من عسكرييه بينهم ضابط برتبة عقيد من جراء اشتباك عنيف مع عناصر القوات الصينية في منطقة لاداخ، في تصعيد يعد الأخطر منذ 5 عقود على الحدود بين البلدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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