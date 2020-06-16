أخبار عاجلة

خبير عسكري يكشف رسائل الرئيس السيسى للداخل والخارج في زيارته للمنطقة الغربية العسكرية -
حادث مأسوي لمراقبى الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحان -
كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري -
وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا -
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
برنامج صورة مع علا شوشة يتابع مشروع تطوي الدائري -
صورة مع علا شوشة| أول خطوبة أونلاين بغض النظر عن أي مظاهر إجتماعية -
صورة مع علا شوشة| الدكتور البطل محمود سامي اللي فقد بصره: كان لازم أساعد على قد ما أقدر -
أولى حلقات برنامج "صورة مع علا شوشة" وأكتر الصور اللي أثرت فينا وفي حياتنا -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمير تبوك "يلتقى رؤساء المحاكم ومديري الإدارات وعدداً من المواطنين

Print
"أمير تبوك "يلتقى رؤساء المحاكم ومديري الإدارات وعدداً من المواطنين "أمير تبوك "يلتقى رؤساء المحاكم ومديري الإدارات وعدداً من المواطنين
أكد استمرار العمل بالمشاريع الخدمية.. ونوه بدور القيادة في مواجهة "كورونا"

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية وعدداً من المواطنين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني.

ونوه أمير تبوك في بداية اللقاء بما قدمته الدولة وماصدر من توجيهات وأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - للتخفيف من آثار وتبعات جائحة وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم مثمناً سموه جهود جميع القطاعات بمنطقة تبوك الصحية والأمنية والخدمية والذين بذلوا جهوداً كبيرة في تعزيز وتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أمير تبوك على أن المشاريع بالمنطقة مستمرة ولله الحمد وفق توجيهات القيادة الرشيدة مثمناً في هذا الصدد جهود الأجهزة الحكومية في مواصلة تنفيذ المشاريع المعتمدة لما فيه خدمة الوطن والمواطن واستمرار عملية البناء والتنمية في بلادنا سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

مساء dmc - دراسة جديدة .. فيروس كورونا يخترق الكمامة أثناء السعال لينتقل عبر 3 أقدام

مساء dmc - دراسة جديدة .. فيروس كورونا يخترق الكمامة أثناء السعال لينتقل عبر 3 أقدام

مساء dmc - الصحة :ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلي 13928 وخروجهم من مستشفيات العزل

مساء dmc - الصحة :ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلي 13928 وخروجهم من مستشفيات العزل

شبكة عيون الإخبارية