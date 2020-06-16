"أمير تبوك "يلتقى رؤساء المحاكم ومديري الإدارات وعدداً من المواطنين

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أكد استمرار العمل بالمشاريع الخدمية.. ونوه بدور القيادة في مواجهة "كورونا"

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية وعدداً من المواطنين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني.

ونوه أمير تبوك في بداية اللقاء بما قدمته الدولة وماصدر من توجيهات وأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم مثمناً سموه جهود جميع القطاعات بمنطقة تبوك الصحية والأمنية والخدمية والذين بذلوا جهوداً كبيرة في تعزيز وتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أمير تبوك على أن المشاريع بالمنطقة مستمرة ولله الحمد وفق توجيهات القيادة الرشيدة مثمناً في هذا الصدد جهود الأجهزة الحكومية في مواصلة تنفيذ المشاريع المعتمدة لما فيه خدمة الوطن والمواطن واستمرار عملية البناء والتنمية في بلادنا سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.