أخبار عاجلة

خبير عسكري يكشف رسائل الرئيس السيسى للداخل والخارج في زيارته للمنطقة الغربية العسكرية -
حادث مأسوي لمراقبى الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحان -
كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري -
وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا -
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
برنامج صورة مع علا شوشة يتابع مشروع تطوي الدائري -
صورة مع علا شوشة| أول خطوبة أونلاين بغض النظر عن أي مظاهر إجتماعية -
صورة مع علا شوشة| الدكتور البطل محمود سامي اللي فقد بصره: كان لازم أساعد على قد ما أقدر -
أولى حلقات برنامج "صورة مع علا شوشة" وأكتر الصور اللي أثرت فينا وفي حياتنا -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خسائرها الشهرية 3 مليارات جنيه .. "كورونا" يضطر " للطيران" إلى الاقتراض

Print
خسائرها الشهرية 3 مليارات جنيه .. "كورونا" يضطر "مصر للطيران" إلى الاقتراض خسائرها الشهرية 3 مليارات جنيه .. "كورونا" يضطر " للطيران" إلى الاقتراض
تسعى للحصول على 185 مليون دولار من بنكين مملوكين للدولة

خسائرها الشهرية 3 مليارات جنيه ..

ذكر رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران رشدي زكريا، اليوم (الثلاثاء)، أن الناقلة الوطنية المصرية تسعى للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات جنيه مصري (185 مليون دولار)، للتغلب على آثار أزمة .

وأوضح "زكريا" أن الأزمة دفعت إلى إغلاق مطاراتها أمام معظم الرحلات التجارية منذ منتصف مارس، وهو ما يكلف مصر للطيران ثلاثة مليارات جنيه شهريًا في إيرادات مفقودة.

وأضاف أن من المنتظر الانتهاء من إجراءات الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري وبنك مصر المملوكين للدولة بحلول الشهر المقبل.

وتوقع رئيس مصر للطيران أن تعمل الشركة بطاقة تتراوح بين 20 و30 بالمائة عندما تستأنف رحلاتها في بداية يوليو المقبل، وبنسبة 50 بالمائة بحلول نهاية العام، شريطة ألا تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة

اليوم - الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة

كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري

كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

لجوء مصر إلى "مجلس الأمن" بخصوص "سد النهضة".. ما المقصود بذلك؟

لجوء مصر إلى "مجلس الأمن" بخصوص "سد النهضة".. ما المقصود بذلك؟

شبكة عيون الإخبارية