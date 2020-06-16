"الحقيل" يشكر القيادة على إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"

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أكد أنه يأتي استكمالاً للدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان

رفع وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" التابع للوزارة كمركز رسمي بكيانٍ مستقل.

وأوضح أن هذا القرار يأتي استكمالاً للدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع المبادرات والأنشطة المُتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , مؤكداً أن ذلك له أثر كبير في نمو قطاع التطوير العقاري وزيادة فاعليته كرافد أساسي من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني.

وشدد على تفاني الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتحسين بيئة قطاع التطوير العقاري، وإيجاد المحفزات للمطورين العقاريين والمستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسريع وتيرة العمل في المشاريع العقارية السكنية وتطوير وتسهيل إجراءاتها ومعالجة التحديات والعقبات أمام المطور العقاري، وهذا ما حرصت عليه الوزارة من خلال إنشاء مبادرة "إتمام" لخدمة المطورين العقاريين.

وأكد الحقيل أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مركز "إتمام" رسمياً يدل على حرص القيادة الكريمة على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع العقاري والارتقاء بالخدمات المُقدمة وتيسير السبل للوصول لمستهدفات برنامج الإسكان، حيث يُسهم المركز من خلال خدماته المُختلفة التي يتكامل بها مع الجهات الداعمة لقطاع التطوير العقاري في رفع مستوى وعي المطور العقاري والسعي لتذليل العقبات التي قد تواجهه في تنفيذ المشاريع السكنية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء سيدعم قطاع التطوير العقاري وخدماته وإجراءاته ومعاملاته ليؤدي دوراً إستراتيجياً كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي قد تواجه مطوري المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع احتياجات الأسر السعودية.

مما يذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يقوم بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري وذلك لمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير والرفع بشأنها، ومتابعة الطلب لدى الجهات المختلفة حتى إصدار الاعتمادات وتسليمها للمستفيد، ويعد المركز أحد مبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم.

وزير الإسكان