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تطبيق "تباعد" يضع ثالث دولة في العالم توظِّف التقنيات الحديثة لاحتواء كورونا

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تطبيق "تباعد" يضع السعودية ثالث دولة في العالم توظِّف التقنيات الحديثة لاحتواء كورونا تطبيق "تباعد" يضع ثالث دولة في العالم توظِّف التقنيات الحديثة لاحتواء كورونا
يتميّز بالسرية التامة وحماية خصوصية بيانات المستخدم

تطبيق

حققت إنجازًا جديدًا في مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة المستجد (كوفيد-19) من خلال توظيف الإمكانات التقنية الحديثة؛ لتكون ثالث دولة على المستوى العالمي تطلق تطبيقًا يستخدم تقنيات "Exposure Notification" التي طوّرتها مؤخرا شركتا "أبل" و"جوجل" للمساعدة في تنبيه المستخدمين الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وجاء هذا الإنجاز بعد إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تطبيق "تباعد" بالتعاون مع وزارة الصحة. ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث لاستشعار الأجهزة القريبة من جهاز المستخدم، وحفظ هذه البيانات بشكل آمن لمدة 14 يومًا فقط بهدف تنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم مصابين أثناء هذه المدة. ويتم إرسال رسائل التنبيه عند تبليغ أحد المستخدمين بأنه ثبتت إصابته بالفيروس.

ويتميز التطبيق بالسرية التامة، وحماية خصوصية بيانات المستخدم؛ إذ لا يتطلب معرفة الهوية، ويمنح المستخدم حرية مشاركة تشخيص إصابته من عدمها، إضافة إلى أنه مجاني عند استخدام الإنترنت.

ومن فوائد استخدام التطبيق أنه يساعد على احتواء الأزمة، وعودة الأشخاص إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها الجهات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "تباعد" يضاف إلى قائمة من النجاحات التي حققتها "سدايا" في المدة القليلة الماضية، تمثلت في العديد من المبادرات، من أبرزها: تطبيق "توكلنا" لإدارة تصاريح التجول، ومنصة "بروق" للاتصال المرئي الآمن، و"مركز العمليات الأمنية والصحية" لدعم الجهات الأمنية والصحية. وجميعها تم تطويرها من قِبل كوادر وطنية باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه المبادرات الكفاءة العالية التي تتمتع بها "سدايا" في ابتكار وتنفيذ حلول إدارة الأزمات في وقت قياسي.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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