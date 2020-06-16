أخبار عاجلة

خبير عسكري يكشف رسائل الرئيس السيسى للداخل والخارج في زيارته للمنطقة الغربية العسكرية -
حادث مأسوي لمراقبى الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحان -
كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري -
وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا -
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
برنامج صورة مع علا شوشة يتابع مشروع تطوي الدائري -
صورة مع علا شوشة| أول خطوبة أونلاين بغض النظر عن أي مظاهر إجتماعية -
صورة مع علا شوشة| الدكتور البطل محمود سامي اللي فقد بصره: كان لازم أساعد على قد ما أقدر -
أولى حلقات برنامج "صورة مع علا شوشة" وأكتر الصور اللي أثرت فينا وفي حياتنا -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين

Print
الإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين الإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين
البرازيل تضم 23% من المرضى والموتى

الإصابات 3.8 مليون..

أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الجائحة مستمرة في التسارع.

وبيّنت كاريسا إتيان في إيجاز صحفي عبر الإنترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن؛ أن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضًا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت: "نحن لا نرى تباطؤًا في العدوى". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

مساء dmc - دراسة جديدة .. فيروس كورونا يخترق الكمامة أثناء السعال لينتقل عبر 3 أقدام

مساء dmc - دراسة جديدة .. فيروس كورونا يخترق الكمامة أثناء السعال لينتقل عبر 3 أقدام

مساء dmc - الصحة :ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلي 13928 وخروجهم من مستشفيات العزل

مساء dmc - الصحة :ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلي 13928 وخروجهم من مستشفيات العزل

شبكة عيون الإخبارية