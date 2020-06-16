أخبار عاجلة

خبير عسكري يكشف رسائل الرئيس السيسى للداخل والخارج في زيارته للمنطقة الغربية العسكرية -
حادث مأسوي لمراقبى الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحان -
كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري -
وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا -
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
برنامج صورة مع علا شوشة يتابع مشروع تطوي الدائري -
صورة مع علا شوشة| أول خطوبة أونلاين بغض النظر عن أي مظاهر إجتماعية -
صورة مع علا شوشة| الدكتور البطل محمود سامي اللي فقد بصره: كان لازم أساعد على قد ما أقدر -
أولى حلقات برنامج "صورة مع علا شوشة" وأكتر الصور اللي أثرت فينا وفي حياتنا -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط تقفز 4% .. وخام برنت يرتفع إلى ـ41.34 دولارًا للبرميل

Print
أسعار النفط تقفز 4% .. وخام برنت يرتفع إلى ـ41.34 دولارًا للبرميل النفط تقفز 4% .. وخام برنت يرتفع إلى ـ41.34 دولارًا للبرميل
توقعات بوصول الطلب لـ 91.7 مليوناً

أسعار النفط تقفز 4% .. وخام برنت يرتفع إلى ـ41.34 دولارًا للبرميل

قفزت النفط حوالي أربعة بالمئة خلال التعاملات، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، وبدعم من تخفيضات قياسية لإمدادات الخام.

وارتفع خام برنت 1.62 دولار، بما يعادل 4.08 بالمئة، إلى 41.34 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 1347 بتوقيت جرينتش، فيما زاد الخام الأمريكي 1.67 دولار، أو حوالي 4.5 بالمئة، ليسجل 38.79 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، أن يصل الطلب على النفط إلى 91.7 مليون برميل يوميا في عام 2020، بزيادة 500 ألف برميل يوميًا عن تقديراتها السابقة في مايو (أيار) الماضي.

ولفتت إلى استهلاك أعلى من المتوقع خلال إجراءات العزل العام بسبب تفشي ، لكنها بينت أن التراجع في قطاع الطيران بسبب المخاوف من فيروس كورونا يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

مساء dmc - دراسة جديدة .. فيروس كورونا يخترق الكمامة أثناء السعال لينتقل عبر 3 أقدام

مساء dmc - دراسة جديدة .. فيروس كورونا يخترق الكمامة أثناء السعال لينتقل عبر 3 أقدام

مساء dmc - الصحة :ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلي 13928 وخروجهم من مستشفيات العزل

مساء dmc - الصحة :ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلي 13928 وخروجهم من مستشفيات العزل

شبكة عيون الإخبارية