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طالبات مكة يحصدن 7 مراكز في أولمبياد الخط العربي على مستوى المملكة

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طالبات مكة يحصدن 7 مراكز في أولمبياد الخط العربي على مستوى المملكة طالبات مكة يحصدن 7 مراكز في أولمبياد الخط العربي على مستوى المملكة
في الدورة الخامسة للمسابقة وفي 3 مجالات مختلفة

طالبات مكة يحصدن 7 مراكز في أولمبياد الخط العربي على مستوى المملكة

حصدت 7 طالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مراكز ذهبية وفضية وبرونزية في أولمبياد الخط العربي في دورته الخامسة على مستوى المملكة للعام 1441/1440هـ بإشراف إدارة نشاط الطالبات، وذلك في مجالات المسابقة: "من وحي الحرمين، مصابيح الهدى، نفحات قرآنية، والبحث العلمي".

وفازت الطالبة نجوان السالمي، من متوسطة مصابيح المجد الأهلية، بالمركز الرابع، وحصلت على الميدالية الذهبية، وحصدت الطالبة تولين نور الدين المركز الثاني وفازت بالميدالية الفضية في مجال من وحي الحرمين للمرحلة المتوسطة، فيما حصدت الطالبة هنادي عريف من المتوسطة الثامنة عشرة المركز الثالث وفازت بالميدالية الذهبية في مجال مصابيح الهدى للمرحلة المتوسطة.


ومن ثانوية أم سلمة للموهوبات أحرزت الطالبة رضية نويلاتي المركز الرابع وفازت بالميدالية الذهبية، وكذلك حصلت الطالبة شهد وارسي على الميدالية الفضية وفازت بالمركز الرابع في مجال من وحي الحرمين للمرحلة الثانوية.

ومن جهة أخرى حصدت الطالبة شهد خان من الابتدائية الخامسة والثلاثين بعد المائة الميدالية الذهبية، وحصلت على المركز الخامس في مجال نفحات قرآنية للمرحلة الابتدائية، فيما فازت الطالبة سلاف الذبياني من ثانوية الفضل الأهلية بالمركز الرابع وحصلت على الميدالية البرونزية في مجال البحث العلمي للمرحلة الثانوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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