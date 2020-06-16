أخبار عاجلة

خبير عسكري يكشف رسائل الرئيس السيسى للداخل والخارج في زيارته للمنطقة الغربية العسكرية -
حادث مأسوي لمراقبى الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحان -
كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري -
وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا -
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
برنامج صورة مع علا شوشة يتابع مشروع تطوي الدائري -
صورة مع علا شوشة| أول خطوبة أونلاين بغض النظر عن أي مظاهر إجتماعية -
صورة مع علا شوشة| الدكتور البطل محمود سامي اللي فقد بصره: كان لازم أساعد على قد ما أقدر -
أولى حلقات برنامج "صورة مع علا شوشة" وأكتر الصور اللي أثرت فينا وفي حياتنا -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع حالات تعافي كورونا بسوهاج لـ 221

Print
ارتفاع حالات تعافي كورونا بسوهاج لـ 221 ارتفاع حالات تعافي كورونا بسوهاج لـ 221

مصراوي Masrawy

06:37 م الثلاثاء 16 يونيو 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية الصحة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن تعافي أول 3 حالات من نزلاء معهد القلب والجهاز الهضمي في المحافظة، والمخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أن المتعافين هم سيدتين وفني تحاليل يعمل بمستشفى حميات سوهاج، مشيرةً إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 221 حالة تعافي، سواء بالعزل المنزل أو العزل بالمستشفيات الحكومية.

ولفتت مديرية الصحة، في بيانها، إلى متابعة حالات التعافي طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد في هذا الشأن. ​

متعافي معهد القلب بسوهاج

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري

كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري

لجوء مصر إلى "مجلس الأمن" بخصوص "سد النهضة".. ما المقصود بذلك؟

لجوء مصر إلى "مجلس الأمن" بخصوص "سد النهضة".. ما المقصود بذلك؟

الفرحة دليفري لمريض الكورونا.. "تكية الخير" حكاية مصرية ليها العجب

الفرحة دليفري لمريض الكورونا.. "تكية الخير" حكاية مصرية ليها العجب

موجز اليوم السابع - السيسى يتفقد المنطقة الغربية العسكرية ويؤكد: الجيش المصرى

موجز اليوم السابع - السيسى يتفقد المنطقة الغربية العسكرية ويؤكد: الجيش المصرى

شبكة عيون الإخبارية