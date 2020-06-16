ارتفاع حالات تعافي كورونا بسوهاج لـ 221

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية الصحة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن تعافي أول 3 حالات من نزلاء معهد القلب والجهاز الهضمي في المحافظة، والمخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أن المتعافين هم سيدتين وفني تحاليل يعمل بمستشفى حميات سوهاج، مشيرةً إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 221 حالة تعافي، سواء بالعزل المنزل أو العزل بالمستشفيات الحكومية.

ولفتت مديرية الصحة، في بيانها، إلى متابعة حالات التعافي طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد في هذا الشأن. ​