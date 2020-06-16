مهلة 7 أيام.. آل الشيخ ينذر الخطيب لرد 228 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أنذر المحامي محمد حمودة، وكيلا عن وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ في محضرين من محكمة قصر النيل، محمود الخطيب بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي.

وطالب "حمودة" النادي الأهلي في الإنذار- الذي حصل مصراوي على نسخة منه- بإعادة 228 مليونا و500 ألف جنيه، قال إن الأهلي استلمها كهدايا وتبرعات مالية على سبيل الأمانة.

وقال حمودة إن موكله تركي آل الشيخ من الشخصيات السعودية المرموقة ونظرا لعشقه للنادي الأهلي، عرض على المنذر إليه "الخطيب" دعمه في الانتخابات بالإضافة لدعم النادي الأهلي معنويا وماديا وتطويره في كافة المجالات سواء المدربين واللاعبين والمنشآت.

وأضاف أنه بعد منح "آل الشيخ" الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي قدم دعما قيمته 228 مليونا و500 ألف جنيه بعد خصم قيمة الساعات التي قدمها كهدايا.

وأشار المنذر في إنذاره إلى أن الأهلي حصل على الأموال على سبيل الهدايا لإنفاقهم على تجديد عقود بعض اللاعبين مثل عبدالله السعيد وأحمد فتحي وشراء صلاح محسن وآخرين بالإضافة لدعم حملة الخطيب بنحو 6 ملايين جنيه، وفق الإنذار.

وطالب آل الشيخ رئيس النادي الأهلي بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الأخيرة بشأن مخاطبة وزارة الرياضة لرد مبالغ التبرعات التي قدمها تركي آل الشيخ للنادي وتوجيهها خلال أسبوع إلى صندوق تحيا مصر، وإلا سيتخذ الإجراءات القانونية.