أخبار عاجلة

خبير عسكري يكشف رسائل الرئيس السيسى للداخل والخارج في زيارته للمنطقة الغربية العسكرية -
حادث مأسوي لمراقبى الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحان -
كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري -
وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا -
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
برنامج صورة مع علا شوشة يتابع مشروع تطوي الدائري -
صورة مع علا شوشة| أول خطوبة أونلاين بغض النظر عن أي مظاهر إجتماعية -
صورة مع علا شوشة| الدكتور البطل محمود سامي اللي فقد بصره: كان لازم أساعد على قد ما أقدر -
أولى حلقات برنامج "صورة مع علا شوشة" وأكتر الصور اللي أثرت فينا وفي حياتنا -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن يسجل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ و10 حالات شفاء

Print
الاردن يسجل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ و10 حالات شفاء الاردن يسجل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ و10 حالات شفاء

جي بي سي نيوز :- نشرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ايجاز صحفي حول الحالات بفايروس كورونا حيث سُجِّل اليوم (18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان، و(16) حالة غير محليّة، وعلى النحو الآتي : حالة واحدة من لواء عين الباشا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّاً و حالة واحدة من لواء الرمثا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّاً.

و (3) حالات لسائقي شاحنات، منهم ((2 أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و(1) غير أردني قادم من حدود جابر تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.
و (13) حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (5 من السعوديّة، و2 من العراق، و2 الكويت، و1 من الإمـــــارات، و1 من قطر، و1 من الباكستان، و1 من شيكاغو).

 وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (979) حالة.
وكما سُجِّلت أيضاً (10) حالات شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.
و تمّ إجراء (8193) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (283673) فحصاً.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا

وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

مسؤول أمريكي: مشاكل اللبنانيين الاقتصادية من صنع أيديهم

مسؤول أمريكي: مشاكل اللبنانيين الاقتصادية من صنع أيديهم

الخارجية الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة ضد شخصيات سورية تشمل الأسد وزوجته

الخارجية الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة ضد شخصيات سورية تشمل الأسد وزوجته

شبكة عيون الإخبارية