250 درجة للقبول بمدارس التمريض في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، أن القبول بمدارس الثانوي التمريض يستلزم الحصول على 250 درجة بحد أدنى، لطلاب الشهادة الإعدادية، على أن يكون المتقدم من نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة، وألا يقل عمره عن 15 عامًا في أكتوبر القادم.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يجري سحب الملفات بدءا من الأحد 21 يونيو حتى الخميس 2 يوليو من المدرسة الكائنة بكل مركز، على أن يجري التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصًا على مبدأ التوطين.

يذكر أن المحافظة تحتوي على 8 مدارس للتمريض بمدن "بني سويف، الواسطي، ناصر، ببا، الفشن، اهناسيا، سمسطا، باروط للبنين".