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الجنايات تؤجل الجلسة الختامية لقضية اغتصاب فتاة فرشوط إلى يوليو المقبل

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الجنايات تؤجل الجلسة الختامية لقضية اغتصاب فتاة فرشوط إلى يوليو المقبل الجنايات تؤجل الجلسة الختامية لقضية اغتصاب فتاة فرشوط إلى يوليو المقبل

مصراوي Masrawy

10:49 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أجلت محكمة جنايات نجع حمادي بقنا، اليوم الثلاثاء، المرافعة الختامية، في القضية المتهم فيها 3 أشخاص باغتصاب فتاة قاصر، والشروع في قتلها إلى شهر يوليو المقبل، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "فتاة فرشوط".

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، "علي.ك.ا" 21 عامًا، وشقيقه "محمد" 19 عامًا، و"مصطفى.ر.ع" 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب "ف.ع.ر" 17 عامًا طالبة.

جرى إحالة المتهمين للنيابة العامة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.

فتاة فرشوط

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