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الوادي الجديد تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

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الوادي الجديد تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا الوادي الجديد تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

11:46 م الإثنين 15 يونيو 2020

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) في مركزي الخارجة والداخلة، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 149 حالة، منها 10 حالات وفاة.

وقال المحافظ اللواء محمد الزملوط إن المحافظة سجلت مساء اليوم، 9 حالات جديدة، بواقع 4 في مركز الخارجة، و5 في مركز الداخلة.

وأضاف المحافظ أن أعداد حالات الشفاء لليوم بلغت 5 حالات، ليصبح إجمالي حالات الشفاء بالمحافظة 73، بينما جرى فك فترة العزل المنزلي لـ 73 حالة من المخالطين للحالات الإيجابية بمركزي الخارجة والداخلة.

أعلن المحافظ أيضًا عن تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"واتس آب" الخاص بالمحافظة رقم (01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأوضح أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجرى الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

وشدد المحافظ على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.​
بيان كورونا 15 يونيو

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