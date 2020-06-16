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واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة
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الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات
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الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية
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الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514
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الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل
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الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد
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الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل
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الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
صاحبة افيه معنديش قريب ولا حبيب ولا غريب .. دنيا ماهر تكشف كواليس دور نجلاء الكئيبة في 100 وش
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:21 صباحاً
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