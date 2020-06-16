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واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة
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الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات
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الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية
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الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514
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الخميس 18 يونيو 2020 07:54 مساءً
ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل
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الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد
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الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل
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الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
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مساء dmc - واحد وعشرون محورا و600 كوبري.. أهم إنجازات "الطرق" خلال 6 سنوات
DMC
DMC
الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:18 صباحاً
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