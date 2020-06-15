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ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل
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الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد
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الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل
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الخميس 18 يونيو 2020 07:34 مساءً
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا
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الخميس 18 يونيو 2020 07:00 مساءً
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر
-
الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
اخر النهار | مكالمة وزير الطيران : عودة حركة الطيران ليس قرار الوزارة لكن بعد دراسة شاملة من الحكومة
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 15 يونيو 2020 08:47 مساءً
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