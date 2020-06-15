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الاردن : 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا

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الاردن : 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا الاردن : 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا

جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة سعد جابر، إن المملكة سجلت اليوم 8 حالات إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الحالات الكلي إلى 961 حالة منذ بدء الجائحة.

وأضاف في مؤتمر صحفي برئاسة الوزراء اليوم الأحد، أن الحالات الجديدة توزعت بين: حالة من القادمين من الخارج (اليمن)، و6 حالات مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، وحالة في محافظة البلقاء، ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الفرق الطبية والحكام الإداريين في المحافظات لعزل المناطق وإغلاق بعض المنشآت التي يمكن أن تكون بؤرة لنقل الإصابات.

وأوضح أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح عدد حالات الشفاء 682 حالة، والحالات التي تحت العلاج 139.

وبين جابر أنه تم إجراء 8607 فحوصات لهذا اليوم، لافتاً إلى أن عدد مستخدمي تطبيق أمان وصل إلى 600 ألف مستخدم.

وحذر وزير الصحة من تدهور الوضع الوبائي في الأردن حال عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، لافتاً إلى أن هناك تدهورا كبيرا للحالة الصحية في الإقليم والعالم وانهيار لأنظمة صحية واقتصادية.

جي بي سي نيوز

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