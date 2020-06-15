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بعد وفاة شاب أمام بوابة مستشفى أسيوط الجامعي.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة

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بعد وفاة شاب أمام بوابة مستشفى أسيوط الجامعي.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بعد وفاة شاب أمام بوابة مستشفى أسيوط الجامعي.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة

مصراوي Masrawy

04:29 م الإثنين 15 يونيو 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

تقدم النائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة أسيوط، حول ترك مريض أمام بوابة مستشفى أسيوط الجامعي، حتى الموت.

وقال النائب محمد حمدي الدسوقي، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن ترك الشاب "إسلام. ش" لمدة 3 ساعات مصابًا بجلطة دماغية أمام المستشفى الجامعي بأسيوط، وكانت تستدعي حالته التدخل الطبي العاجل لإنقاذه، مؤكدا أنه توفى أمام باب المستشفى لعدم تقديم الخدمة الطبية له.

وتابع "الدسوقي" "إعمالا لنصوص المادة 212 من اللائحة الداخلية تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين .

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