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تواصلوا مع أطباء نفسيين.. إرشادات الصحة للتغلب على "قلق كورونا"

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تواصلوا مع أطباء نفسيين.. إرشادات الصحة للتغلب على "قلق كورونا" تواصلوا مع أطباء نفسيين.. إرشادات الصحة للتغلب على "قلق كورونا"

مصراوي Masrawy

02:16 م الإثنين 15 يونيو 2020

كتب- أحمد جمعة:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك يتضمن إرشادات التغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة (كوفيد-19).

وشملت الإرشادات اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس كورونا، خاصة غسل الأيدي باستمرار، بجانب عدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار كورونا من مصادر موثوق بها مرة أو مرتين في اليوم فقط.

دعم الأطفال والاهتمام بهم، وممارسة أنشطة ممتعة معهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية.

وجاءت باقي الإرشادات على النحو التالي:

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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