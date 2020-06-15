تواصلوا مع أطباء نفسيين.. إرشادات الصحة للتغلب على "قلق كورونا"

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك يتضمن إرشادات التغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الإرشادات اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس كورونا، خاصة غسل الأيدي باستمرار، بجانب عدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار كورونا من مصادر موثوق بها مرة أو مرتين في اليوم فقط.

دعم الأطفال والاهتمام بهم، وممارسة أنشطة ممتعة معهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية.

وجاءت باقي الإرشادات على النحو التالي: