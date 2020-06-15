تعافي أول حالتي كورونا داخل مستشفى العدوة في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

سجل مستشفى العدوة شمال محافظة المنيا، تعافي أول حالتين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وتقرر خروجهما اليوم الاثنين، عقب تحول تحاليلهما من إيجابية إلى سلبية.

وكانت المستشفى، استقبلت حالات مصابة بفيروس كورونا منذ قرار وزيرة الصحة بضم المستشفيات المركزية ضمن مستشفيات علاج مصابي الفيروس.

وكانت إدارة المستشفى، اتخذت قرارات هامة بشأن مصابي فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ولضبط العزل المنزلي، ومنها سحب المسحة بالقسم الداخلي وعدم سحب مسحات في الاستقبال لأي حالة، وفي حالة رغبة الحالة في العزل المنزلي يجري ذلك بعد توافر شروط العزل من حيث شدة أعراض المرض وتقييمها بمعرفة الأطباء بالمستشفى، مع مطابقة المنزل لشروط ومواصفات العزل، وتقييمه بمعرفة الوحدة المحلية، وبعد تقييم الحالة والمنزل يتم الموافقة على العزل المنزلي.