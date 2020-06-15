مستند| أمر إحالة مودة الأدهم وحنين حسام للمحاكمة: اعتدتا على القيم الأسرية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

حصل "مصراوي" على أمر إحالة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1087 لسنة 2020 التي تُنظر أولى جلساتها غدًا الاثنين.

وقال أحمد البحقيري، محامي مودة، إن موكلته تواجه تهمتي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع بأن نشرت صورًا ومقاطع فيديو خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على شبكة المعلومات لارتكاب الجريمة السالفة. ونفى "البحقيري" توجيه النيابة لموكلته تهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكان في أمر إحالة كل من مودة الأدهم وحنين حسام ومحمد عبدالحميد ومحمد علاء الدين وأحمد سامح عطية. وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية:

1- اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قامتا بإنشاء وادارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أمّا المتهمان الثالث والرابع:

1- اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب ويساعدها في ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بينما المتهم الخامس:

1- أدار حسابات المتهمة الأولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

2- حاز برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

3- اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول وذلك بأن ساعدها في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

4- أعان المتهمة الأولى والصادر في حقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

5- نشر على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع. عاليه أمورا من شأنها التاثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى على النحو المبين بالتحقيقات.