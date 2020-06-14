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شاحنة تنحرف عن مسارها وتصدم مركبة وتصرع رجل أمن بطريق السيل الكبير

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بسبب انفجار أحد إطاراتها وسائق دينا يخر ساجداً لله بعد سلامته من الحادث

شاحنة تنحرف عن مسارها وتصدم مركبة وتصرع رجل أمن بطريق السيل الكبير

لَقِيَ رجل أمن مصرعه صباح اليوم، إثر حادث مروري بعد انحراف شاحنة على طريق السيل الكبير باتجاه مكة المكرمة، ونجاة سائق دينا الذي خر ساجداً شكراً لله على سلامته.

وفي التفاصيل باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة حادثاً مرورياً راح ضحيته رجل أمن يعمل بالدفاع المدني أثناء عودته من عمله متجاً إلى منزله الكائن بالطائف.

وبحسب معلومات، وقع الحادث بعد انفجار الإطار الأيسر الأمامي للشاحنة التي كانت تسير على طريق السيل الكبير باتجاه مكة المكرمة ما أدى إلى انحرافها والاصطدام بالحاجز الخرساني وسقوط الحاجز وخروج الشاحنة إلى المسار القادم من مكة اتجاه السيل الكبير نتج عنه احتكاك بجانب شاحنة من نوع "دينا" وثم الارتطام بمركبة من نوع هايلكس نتج عنه وفاة سائقها على الفور.

وذكر أحد شهود العيان أنه من شدة هول الحادث المروري الذي وقع، شاهد سائق الدينا وهو مقيم من الجنسية الباكستانية يخر ساجداً لله شكراً على سلامته، بعد أن شاهد الموت بعينه إلا أن الله لطف به وكتب له عمراً جديداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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