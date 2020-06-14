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"مدني الباحة" ينقذ شخصاً سقط في بئر بعمق 25 متر بوادي الاحسبة

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أصيب بكسور باليد اليسرى ورضوض بالساق وتم نقله لمستشفى المخواة

باشرت فرق الدفاع المدني بالباحة، اليوم الأحد، سقوط شخص داخل بئر بوادي الاحسبة بعد ورود بلاغ من مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة في تمام الساعة 15:45 اليوم الأحد الموافق 1441/10/22هـ

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إنه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة والمساندة وفرقة الإنقاذ المائي للموقع.

وأضاف: عند الوصول وجد الحادث عبارة عن سقوط شخص سعودي الجنسية يبلغ من العمر 47 سنة داخل بئر زراعية وبعمق 25 متراً ويقدر ارتفاع المياه بالبئر بـ10 أمتار حيث تم إخراجه من قبل فرقة الإنقاذ ونقله لمستشفى المخواة عن طريق الهلال الأحمر حيث اتضح إصابته بكسر في عظم اليد اليسرى وكذلك رضوض في ساق رجله اليسرى وبأسفل الظهر.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء النزول في مثل هذه المواقع متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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