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إصابة نائب رئيس نادي الهلال بفيروس "كورونا" المستجد

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إصابة نائب رئيس نادي الهلال بفيروس "كورونا" المستجد إصابة نائب رئيس نادي الهلال بفيروس "كورونا" المستجد
طالب الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل

إصابة نائب رئيس نادي الهلال بفيروس

كشف عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكتب: «الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء، لا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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