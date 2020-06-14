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مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة والباحة الأقل .. اليوم

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العاصمة المقدسة 44 درجة مئوية تليها المدينة المنورة بـ 43

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة والباحة الأقل .. اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الأحد في مناطق المملكة، حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ 44 درجة مئوية.

وتفصيلاً؛ كشفت الهيئة عن أعلى درجة حرارة في مكة لهذا اليوم الأحد بـ 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة بـ43 درجة مئوية، ثم رفحاء بـ 42.6 درجة مئوية.

وجاءت الباحة أقل مناطق المملكة تسجل درجات حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت 26 درجة مئوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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