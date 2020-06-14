أخبار عاجلة

الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضبط مخالفات بيئية بمرمى نفايات بلقرن .. و"الأرصاد " تباشر

Print
ضبط مخالفات بيئية بمرمى نفايات بلقرن .. و"الأرصاد " تباشر ضبط مخالفات بيئية بمرمى نفايات بلقرن .. و"الأرصاد " تباشر
رصدت تصاعد بعض الأدخنة وتصريف مباشر لمياه الصرف

ضبط مخالفات بيئية بمرمى نفايات بلقرن .. و

باشرت فرقة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بلاغًا عن مخالفات بيئية بمرمى النفايات الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي بلقرن وبيشة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، على حسابها الرسمي في "تويتر" ، أنه تم مباشرة بلاغ على تجميع بعض النفايات بمحافظة بلقرن وتم مشاهدة تصاعد بعض الأدخنة وكذلك تصريف مباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالج على بعض الأراضي، وتم ضبط المخالفات البيئية ورفع التقارير اللازمة.

وكانت "سبق" قد نشرت أخبارًا عدة عن أضرار ومخاطر مرمى نفايات بلقرن يجدد من خلالها الأهالي مطالباتهم، بالعمل على تحجيم التلوث الذي يُسببه مرمى نفايات بلقرن، وإزالة أسباب تجمّع الحيوانات، كما يطالب الأهالي المسؤولين في الجهة المختصة، بإيجاد حلول للمخاطر البيئية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة

مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة

شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين

شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين

"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة

"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة

شبكة عيون الإخبارية