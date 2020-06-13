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القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة

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القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة
كان بحالة غير طبيعية.. وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية، والقبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة مصادر "سبق" تكشف تفاصيل احتراق 5 مركبات بمكة.. الجاني في حالة سُكْر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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