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25 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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25 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سجل الأردن، الجمعة، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالتان محليتان، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 915، حسبما ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء.

وتوزعت الحالات المحلية، وفق الموجز، بين "حالة واحدة مخالطة في مدينة الرمثا" و "حالة واحدة مخالطة في محافظة العاصمة"، وبينما رُصد 23 حالة غير محلية.

والحالات غير المحلية، جاءت على النحو الآتي: "15 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (13 من جمهوريّة ، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)"، إضافة إلى "8 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع".

 

 

جي بي سي نيوز

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