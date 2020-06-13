"الوادي الجديد" تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا في الداخلة

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

سجلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركز الداخلة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، إن المحافظة سجلت حالة إصابة جديدة بمدينة موط بمركز الداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 118 حالة منهم 9 وفيات.

وأوضح الزملوط، عدم وجود حالات شفاء جديدة أو فك حظر أو عزل منزلي، واستقر عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد عند 53 حالة.

وشدد الزملوط، على ضرورة مساندة المواطنين لجهود المحافظة للحد من الإصابات، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.