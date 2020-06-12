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بدء الإعداد لعودة المواطنين الأردنيين برّاً من السعوديّة

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بدء الإعداد لعودة المواطنين الأردنيين برّاً من السعوديّة بدء الإعداد لعودة المواطنين الأردنيين برّاً من السعوديّة

جى بي سي نيوز :- أعلنت مساء الخميس، أنه بلغ عدد الأردنيين الذين عادوا إلى المملكة منذ بداية عمليّة العودة المتدرِّجة أكثر من (9700) مواطن (جوّاً)، وما زالت رحلات المرحلة الثالثة من عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج مستمرّة، وستنتهي في الثامن عشر من حزيران برحلتين من الدوحة ومونتريال.

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي، أنه بالنسبة للأردنيين العائدين (برّاً وبحراً)، فما زالت عمليّة تسهيل عودتهم مستمرّة، ومع نهاية اليوم الخميس سيكون مجموع من تمّ نقلهم من سوريا ولبنان والعراق، والقادمين من جمهوريّة عبر ميناء العقبة البحري (665) أردنيّاً وأردنيّة.

وتابعت أنه يجري الإعداد الآن للبدء بعمليّة عودة المواطنين الأردنيين (برّاً) من المملكة العربيّة السعوديّة، التي من المحتمل أن تبدأ بتاريخ 13 حزيران المقبل.

جي بي سي نيوز

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